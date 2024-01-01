Подразделениями группировки войск "Север" освобождён населённый пункт Олешня в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, нанесены мощные удары по подразделениям противника в районе Горнали. За сутки ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты и другая техника.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.