На юге Москвы возводят храм в честь Ксении Петербургской

На юге Москвы возводят храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха - Владимир Ресин. Строительство идёт на бывшей территории завода имени Лихачёва.

Это будет белокаменный храм, рассчитанный на пятьсот человек с приходским домом. Комплекс выполнят в традициях древнерусского зодчества и европейской архитектуры раннего Средневековья в сочетании с современными элементами.

Фасады украсят цветными керамическими изразцами, а внутри входной группы разместится мозаика, посвящённая житию блаженной Ксении Петербургской, сообщает "ТВ Центр".