В Кремле прошёл первый в этом году развод караулов Президентского полка

Одна из самых зрелищных и захватывающих воинских традиций - на Соборной площади Кремля прошла первая в этом году торжественная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

Военнослужащие открыли юбилейный, 20 сезон на месяц раньше. Зрители увидели знаменитую "конную карусель", "восьмёрку", "мельницу" и “реверс”. А в честь 80-летия Великой Победы кавалеристы показали новый элемент - построение “звезда”.

Сложные приёмы с огнестрельным оружием продемонстрировала рота почётного караула. Движения отточены до миллиметра, их выполняют без пауз и в быстром темпе. Некоторые элементы состоят из более чем 20 частей.

Во время развода пеших и конных караулов на Соборной площади звучат непревзойдённые русские марши, которые исполняет Президентский военный оркестр, сообщает "ТВ Центр".