ВСУ нанесли удары по российским энергообъектам в четырёх регионах

Киевский режим продолжает односторонние атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны.

За прошедшие сутки зафиксировано десять ударов ВСУ по объектам в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и ДНР. В результате ударов сотни абонентов остались без электричества.

18 марта вступил в силу мораторий на удар по энергообъектам. Украина нарушала его ежедневно. На этой неделе в Кремле сообщили, что указаний от президента по поводу перемирия пока не поступало.