В Москве установлен температурный рекорд

Температурный рекорд для 19 апреля зафиксирован в Москве. Днём в субботу столбики термометров показали плюс 24,7 градуса. Об этом сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В этом году погода преподносит москвичам сюрпризы. Вслед за малоснежной зимой в начале апреля в столичном регионе выпало до 20 сантиметров снега. Правда, он быстро растаял из-за последовавшей аномально высокой температуры.

По прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в Москве немного похолодает, пройдут дожди. Самая низкая температура ожидается в ночь на 23 апреля, термометры покажут от плюс пяти до плюс десяти градусов.