До магнитной бури на Земле остаётся чуть более суток

21 апреля на Земле начнётся магнитная буря слабого уровня G1. Об этом сообщил в интервью АГН "Москва" профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

По оценкам учёного, вероятность бури составляет 80%. Её причина – корональная дыра на Солнце, форма которой сейчас меняется.

Магнитные бури, связанные с различными явлениями на Солнце, могут вызывать перебои со связью и энергоснабжением, помехи в работе навигационных систем, сбои в работе точных электронных приборов, ухудшение здоровья у метеозависимых людей. Также сильные магнитные бури способствуют появлению северного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.