В Москве завершён капремонт трёх жилых домов — объектов культурного наследия

В Москве завершён ремонт с реставрацией трёх жилых домов - объектов культурного наследия. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В Архангельском переулке отреставрирован доходный дом Аркадия Меркеля. Его построили в 1912 году по проекту архитектора Бориса Великовского.

На Сретенском бульваре проведены работы в комплексе зданий архитектора Николая Проскурнина. На Остоженке отреставрирован дом 1910 года постройки, в котором когда-то жили инженер Владимир Шухов и актёр Виталий Соломин.