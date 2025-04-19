В Москве прошёл парад трамваев

В Москве прошёл парад исторических трамваев. Старые вагоны проехали по Шаболовке и другим столичным улицам.

Машины отправились в путешествие из знаменитого депо имени Апакова на Шаболовке. Недавно завершилась его масштабная реконструкция.

По Москве прошли легендарные жёлто-красные "Татры", вагоны Ф с деревянными сиденьями внутри, та самая "Аннушка" и советские трамваи МТВ-82, которые ещё называли полутроллейбусами.

Управляли историческими машинами водители, одетые в винтажные костюмы, и женщины в нарядных платьях и беретах. Вдоль путей выстроились десятки москвичей, наблюдавших за парадом. В конце маршрута желающие смогли зайти в трамваи и сделать фото на память, сообщает портал msk1.ru.