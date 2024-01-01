Курская область освобождена от украинских войск на 99,5%. Об этом начальник Генштаба России Валений Герасимов доложил президенту Владимиру Путину. На встрече глава государства поручил Герасимову отдельно доложить, когда территория Курской области будет полностью освобождена от войск противника.

В свою очередь, глава Генштаба сообщил, что все шесть российских группировок ведут наступление на 11 направлениях в зоне спецоперации, передаёт ТАСС.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. Сейчас завершается вытеснение противника с приграничных территорий. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО.