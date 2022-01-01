Путин дал приказ остановить боевые действия на Пасху

Владимир Путин провёл рабочую встречу с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Верховный Главнокомандующий заслушал его доклад о ситуации в зоне СВО и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля, передаёт ТАСС.

Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил президент. Глава России призвал Киев последовать примеру Москвы с пасхальным перемирием. При этом он подчеркнул, что Россия должна быть готова к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. Киев более ста раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам, напомнил Путин.

Ещё президент отметил, что Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, Китая и других стран к справедливому урегулированию по Украине.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение. 10 августа 2024 года после провокации ВСУ в Курской области в трёх приграничных регионах России - Курской, Брянской и Белгородской областях - был введён режим КТО.