Минобороны пояснило приказ Путина о режиме прекращения огня

Режим прекращения огня на Пасху будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом, сообщили в Минобороны России. В ведомстве также отметили, что отданы указания всем командующим группировок в зоне СВО о прекращении огня и ведения боевых действий с 18:00 19 апреля.

Сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Верховный Главнокомандующий дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Также президент отметил, что Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление США, Китая и других стран к справедливому урегулированию по Украине.