Перед Пасхой Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246. Украине в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Как сообщили в Минобороны России, посреднические усилия гуманитарного характера при обмене оказали Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее сегодня Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил президент. Глава России призвал Киев последовать примеру Москвы.

В свою очередь, в Минобороны пояснили, что режим прекращения огня на Пасху вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом.