Путин на Пасху приехал в храм Христа Спасителя

Сегодня православные отмечают Пасху. Традиционно, в эту ночь во всех российских храмах прошли богослужения. В храме Христа Спасителя в Москве ночную службу провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС.

В храм приехали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Перед службой они коротко пообщались.

Накануне президент Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил глава России.

В свою очередь, в Минобороны пояснили, что режим прекращения огня на Пасху вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом.