Православные христиане встречают Пасху

Христиане по всему миру отмечают сегодня свой главный праздник - Пасху. Он знаменует победу жизни над смертью, добра над злом. Ночью верующие собрались в храмах на торжественное богослужение. В храме Христа Спасителя его провёл патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Там же, по традиции, Пасху встречал президент Владимир Путин.

Эту ночь не спутать ни с какой другой. В пасхальных песнопениях она именуется светозарной. Воскресение Христово – главный праздник церковного года. Те из прихожан, кому посчастливилось присутствовать на ночном богослужении в главном кафедральном соборе страны - в торжественном ожидании. Сосредоточенные, умиротворенные. Для каждого из них сегодняшняя ночь - особенная. Ведь Пасха – это о любви к жизни.

Воскресение Христово и предшествующий ему сорокадневный пост позволяет духовно повзрослеть, вдохновляет на добрые дела. Потому любовь к ближнему, милосердие, смирение - главные слова сегодня. Звон колокола возвещает о приближении великой минуты Воскресения.

Началось пасхальное богослужение. Его возглавил патриарх Кирилл. В пасхальную ночь служба символична. Священники несколько раз меняют облачение: чёрный, белый, красный. В центре храма плащаница - шитое изображение погребённого Иисуса, икона на ткани. Её вынесли в Страстную пятницу. Она размещается там до полуночи воскресенья.

На несколько минут в храме гаснет свет - это символ смерти Христа. Предстоятель Русской православной церкви выходит к верующим со свечами, зажжёнными от лампады с благодатным огнём. Незадолго до полуночи частичку святыни доставили в храм Христа Спасителя из Иерусалима. Спецрейс встречали сотни людей в аэропорту "Внуково". Верующие зажигают свечи и лампады. Охраняют и защищают огонь как ценный дар. Посланники с благодатным огнём спешат принести святыню в отдаленные приходы и в кафедральные соборы России.

Ровно в полночь начинается крестный ход. С иконами и пением молебного канона верующие и священнослужители обходят собор и останавливаются перед закрытыми дверями., как у гроба Господня. Впервые раздаётся песнопение, начинается заутреня и праздничная литургия. Звучат долгожданные слова: "Христос воскресе!".

С вестью о воскресшем Спасителе патриарх выходит к верующим. Светлый праздник символизирует победу жизни над смертью. Пасха – торжество торжеств. Её празднование установлено самими апостолами. Во всех храмах звучат гимны Христу.

В числе тысяч прихожан - президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. По храму разносятся пасхальные приветствия. Они прославляют воскресение Христово. На лицах у прихожан - искренняя радость.

В канун главного православного праздника Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. С 6 часов вечера субботы до 00 часов понедельника президент распорядился прекратить все боевые действия по линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, и дал указание российскому Генштабу.

Поздравляя православных с праздником Святой Пасхи, предстоятель Русской православной церкви посоветовал в праздник обнять родных и близких, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи. "В сей радостный и особо значимый для каждого христианина день мы свидетельствуем о любви Божией к людям. О торжестве жизни, о победе Христа над смертью. Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир", - сказал патриарх.

Первая пасхальная неделя называется Светлой седмицей. Она наиболее торжественная. Верующие дарят друг другу подарки, а в храмах разрешается звонить в колокола. Многодневный пост позади, самое время собраться с близкими за щедрым столом, чтобы разделить радость Воскресения Христова.