Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Воскресения Христова и пожелал им здоровья, душевного тепла и благополучия.

Мэр отметил, что Пасха - самый радостный день для миллионов христиан, знаменующий победу жизни и торжество веры. Она дарит свет и надежду, настраивает на чистоту помыслов и благие дела

Собянин напомнил, что в столице проходят два тематических фестиваля - "Пасхальный дар" и музыкальный Московский Пасхальный фестиваль.

Мэр и президент Владимир Путин присутствовали этой ночью на праздничном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу провёл патриарх Кирилл.

Накануне президент Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил глава России.

В свою очередь, в Минобороны пояснили, что режим прекращения огня на Пасху вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом.