Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться пасхального перемирия и выразил готовность продлить его, если на фронте установится затишье. Об этом украинский лидер написал в своём Telegram-канале.

По его словам, Киев будет действовать зеркально. "Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить её и по истечению пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем", - приводит слова Зеленского ТАСС.

Ранее сегодня Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил президент. Глава России призвал Киев последовать примеру Москвы.

В свою очередь, в Минобороны пояснили, что режим прекращения огня на Пасху вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом.