Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 20 апреля, поздравил православных христиан с Пасхой. Он призвал творить добрые дела, сочувствовать и помогать ближним, а также поддерживать нуждающихся.

"Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресенья Христова, неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь. Обнимите родных и близких, поздравьте их с праздником, поддержите тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем участии, дабы и они могли ощутить созидающую и преображающую силу пасхальной радости"", — пожелал патриарх.