Пушков: Россия фактически вынудила Украина официально признать пасхальное перемирие

Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Такое мнение, в субботу, 19 апреля, выразил сенатор и ведущий аналитической программы "Постскриптум" на ТВЦ Алексей Пушков.

Он отметил, что отказ Киева от прекращения огня стал бы открытым признанием того, что Украина не хочет мира. А это опасно для Зеленского после его ссоры с Дональдом Трампом, считает сенатор.

По словам Пушкова, после объявления Владимиром Путиным перемирия, Зеленский срочно созвонился с Макроном и Стармером. Те объяснили ему, что позиция отказа от перемирия — явно проигрышная как в глазах Трампа, так и всего мирового сообщества.