Путин обратился к россиянам по случаю Пасхи

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Глава государства отметил, что этот день дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость, Пасха объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов.

Путин отметил заслуги Русской православной церкви, которая играет большую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми.

Этой ночью президент и мэр Москвы присутствовали на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Праздничную службу провёл патриарх Кирилл.

Накануне президент Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил глава России.