В Россию из плена вернулись 246 военнослужащих. Подробности

На Родину из украинского плена вернулись 246 российских военнослужащих. Это крупнейший за время СВО обмен пленными. Киеву передано такое же количество солдат ВСУ. Кроме того, состоялся обмен тяжелоранеными.

Всем российским военнослужащим помогли связаться с родственниками и направили в центры реабилитации Минобороны. Обмен прошёл при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.

Ребята провели в украинских застенках кто несколько недель, кто больше года. И казалось научились терпеть. Но ждать момента, когда наконец-то сойдёшь с борта и ступишь на родную землю - тоже испытание. Они не верили, что отпустят ещё и потому, что почти все попали в плен в бою. Кто-то нарвался на засаду. Отстреливался, пока не закончились патроны.

Многим грозило пожизненное заключение. Но российские власти сделали всё возможное, чтобы вернуть своих военных домой. Сегодня автобусы отвезли освобождённых в клиники и госпитали. Даже самым стойким требуется психологическая помощь. После реабилитации - домой, к родным. В Дагестан, Липецк, Омск, Новосибирск, Краснодар. Подмосковье.