Олег Митяев пригласил москвичей на свой фестиваль

Мэтры жанра авторской песни и молодые исполнители - на одной сцене. В Москве стартовал фестиваль Олега Митяева, уже девятый по счёту. Он носит то же название, что и одна из песен артиста - "Крепитесь, люди, скоро лето!".

Программа мероприятия разнообразна. Она включает квартирник и несколько концертов, в том числе юмористический, на котором барды представят свои шутливые произведения.

Организаторы делают акцент на преемственности поколений и стремятся познакомить молодежь с музыкальными традициями. Фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".