Пасхальное перемирие, которое объявил Владимир Путин, обсуждают аналитики, эксперты и журналисты по всему миру. Западные издания растерялись. Одни утверждают, что это - сигнал Трампу, другие говорят о провокации и тайных замыслах российского президента.

Британская Guardian называет это решение неожиданным и почему-то связывает его сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма нашей территорией. Норвежская Dagbladet пишет: Владимир Путин поразил всех, объявив о режиме полного прекращения огня.

В ответ на пасхальное перемирие Зеленский объявил об успехах своих боевиков под Курском и продвижениях в Белгородской области. В США это расценили как отказ от режима прекращения огня. Проанализировав заявления шайки с Банковой, к такому выводу пришли сразу два влиятельных американских издания – "Блумберг" и "Вашингтон Пост". Не самая лучшая позиция для Киева в условиях, когда все говорят о необходимости завершения конфликта.

Западноевропейские кураторы своих невменяемых подопечных одёрнули быстро. У руководителя офиса Зеленского состоялись срочные переговоры с Лондоном. Выбрали стратегию, которую тут же вбросили в СМИ: согласиться на перемирие и даже предложить его продлить на месяц, но сделать всё, чтобы его сорвать и обвинить в этом Россию.

Зато сам Зеленский, который отправляет своих боевиков совершать террористические атаки против мирных жителей, чьи войска более ста раз нарушили месячный мораторий на удары по энергетическим объектам, в показушном миротворчестве пытается переплюнуть даже самые смелые предложения. Пасхальное видеообращение главарь режима кощунственно записывает на фоне золотых куполов тех самых церквей, которые по его приказу захватывают раскольники.

Реальное предложенное Москвой прекращение огня, а не показные заявления Киева с воодушевлением восприняли в Китае. Но национальные СМИ заостряют внимание на возможных провокациях со стороны ВСУ. Пасхальное перемирие приветствовала Венгрия. Вице-премьер Италии отметил важность этого сигнала. Издание New York Times пишет о том, что Россия демонстрирует открытость к мирным переговорам. И только находящиеся на содержании у партий войны СМИ не оценили попыток спасти человеческие жизни. Они переживают: Путин переиграл всех.

Американский телеканал Fox News вёл трансляции празднования Пасхи в Москве и Киеве. И допустил ляп, что называется, по Фрейду. Кадры из украинской столицы, сопровождались геотитром: "Киев, Россия". Забежали немного вперёд, иронизируют пользователи соцсетей.