ВСУ нанесли удары по двум районам Донецка

Несмотря на пасхальное перемирие, украинские военные нанесли удары по Калининскому и Будённовскому районам Донецка. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По предварительной информации, горит автозаправочная станция. Прогремело не менее трёх взрывов. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку.

По данным местного оперативного штаба, неонацисты выпустили четыре снаряда натовского калибра. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет придерживаться пасхального перемирия.

Накануне президент Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил глава России.