Россия обвинила Украину в нарушении пасхального перемирия

ВСУ после перемирия 444 раза обстреляли позиции Армии России. Об этом сообщили в Минобороны. Также противник использовал 900 беспилотников для ударов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены гражданские объекты.

Удары наносились, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. Один беспилотник пытался атаковать Крым.

В соответствии с приказом Владимира Путина наши военные строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в ведомстве.

Накануне президент Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил глава России.

В свою очередь, в Минобороны пояснили, что режим прекращения огня на Пасху вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом.