Собянин назвал число доноров крови в Москве

В прошлом году в Москве зарегистрированы 107 тысяч доноров, впервые сдали кровь около 40 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин в Национальный день донора, отмечаемый 20 апреля.

Мэр отметил, что в городе много неравнодушных граждан, которые помогают абсолютно незнакомым людям сохранить здоровье и жизнь. Стать донором крови — значит совершить ответственный и социально значимый поступок, написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Сегодня в Москве можно сдать кровь в трёх отделениях Центра крови имени Гаврилова и десяти медицинских учреждениях. Кровь используется при разных заболеваниях и тяжёлых состояниях, к примеру, во время полостных операций.