В Москве третий день подряд фиксируют температурный рекорд

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха снова поставлен в Москве. На метеостанции на ВДНХ днём 20 апреля термометр показал плюс 24,4 градуса, сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Прошлый рекорд для 20 апреля был зафиксирован в 1995 году – плюс 24 градуса. 19 апреля в Москве также был поставлен рекорд тепла - плюс 24,7 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в Москве немного похолодает, пройдут дожди. Самая низкая температура ожидается в ночь на 25 апреля, термометры покажут от плюс четырёх до плюс восьми градусов.