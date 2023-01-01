Два ребёнка ранены в Белгородской области во время атаки дрона

Женщина и два ребёнка пострадали в Белгородской области во время атаки украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в селе Нечаевка. Раненые находятся в больнице. "Мы видим, что у врага ничего человеческого нет. Что такое FPV-дрон? Это оператор, который точно понимает, по кому он наносит удар", - написал Гладков у себя в Telegram-канале и призвал жителей области во время пасхальной недели воздержаться от поездок на кладбища.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве. В октябре 2024 года в результате точного попадания был частично разрушен Генштаб ВСУ.