У Тиграна Кеосаяна заработали руки

Режиссёр Тигран Кеосаян начал реагировать на внешние раздражители. Об этом в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказал его жена Маргарита Симоньян.

Главред RT сообщила, что её супруг сжимает пальцы и морганием отвечает на слова. "Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдём домой, пойдём домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает", - рассказала Симоньян.

8 января этого года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Длительное время он никак не реагировал на какие-либо действия, потом постепенно стал шевелить рукой. 24 января президент Владимир Путин присвоил Тиграну Кеосаяну почётное звание заслуженного артиста России.

Симоньян рассказала, что ходит в больницу к мужу каждый день. Она постоянно общается с врачами, но специалисты не дают прогнозов, потому что, как выразилась жена режиссёра, "это всё уже находится за пределами медицины".