С Россией нельзя разговаривать на языке превосходства. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава российской дипломатии отметил, что воинственные лозунги Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца не отражают позицию французского и немецкого народов. С Россией таким языком разговаривать не надо, предупредил Лавров.

У нас нервы крепкие, сказал министр и напомнил, что Владимир Путин не раз отмечал – Россия готова обсуждать любые проблемы.

После начала спецоперации европейские лидеры сделали немало откровенно хамских выпадов в адрес России. В этом году после прихода в Белый дом Дональда Трампа и его шагов по урегулированию ситуации на Украине европейские политики не захотели идти по пути мира. Они продолжают настаивать на военной поддержке киевского режима и выступают против дипломатического разрешения конфликта.