Песков: Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия

Президент Владимир Путин не давал команды по продлению пасхального перемирия. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил глава России. На Украине заявили о поддержке перемирия, но, по данным Минобороны России, ВСУ нарушили его более 400 раз.

В российском военном ведомстве пояснили, что режим прекращения огня на Пасху вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом.