Захарова ответила на предложение Госдепа о продлении перемирия

Киев не соблюдал пасхальное перемирие, на которое накануне согласился Владимир Зеленский. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она упомянула сегодняшнее заявление Госдепа США, который выразил надежду на продление режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.

"Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS", - отметила дипломат.

Ранее сегодня о многочисленных нарушениях перемирия сообщало Минобороны России. По информации военных, ВСУ обстреливали позиции российских войск, атаковали беспилотниками приграничные регионы. Есть жертвы среди мирного населения.

Накануне президент Владимир Путин дал приказ остановить боевые действия в зоне спецоперации с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос, отметил глава России.

В свою очередь, в Минобороны пояснили, что режим прекращения огня на Пасху вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской группировкой войск при условии его взаимного соблюдения Киевом.