В Хабаровске дети спасли алабая от жестокого избиения.

На одной из улиц дети заметили, как мужчина избивает за гаражами собаку. Они обратились за помощью ко взрослым, которые вызвали полицию и службу отлова. Замученного алабая доставили в приют "Добрый пес", где ему оказали помощь.

Выяснилось, что собаку били по голове тяжелым предметом и душили. К счастью, пёсель выжил, кости черепа оказались целы. Сейчас он восстанавливается, с ним всё хорошо.

"Огромная благодарность детям за спасение жизни собаки! Гордость берёт и за ребят, и за их родителей, что воспитали детей такими смелыми и ответственными! Спасибо команде отлова и нашему доброму ветеринару! Очень надеемся на работу полиции. Преступник должен быть наказан", — заявили в приюте "Добрый пёс".