Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Овны

Общительная Луна в Водолее делает вас душой компании - даже если компания виртуальная. Отличный день для активности в соцсетях, публичных выступлений.

Тельцы

На работе могут появиться нестандартные идеи, легкие решения и даже шанс блеснуть своей оригинальностью. Действуйте, если готовы быть в центре внимания.

Близнецы

Мир сегодня как будто подстроился под ваш стиль мышления: быстрый, нестандартный, живой. Самое время учиться, двигаться вперед, менять свою жизнь.

Раки

Вы вспомните, что должны кому-то деньги или, наоборот, что кто-то должен вам. К счастью, этот день полон позитивной энергии, и вы воспримете все с юмором.

Львы

Хочется легкости, флирта, вдохновения? Действуйте! Луна в Водолее делает вас обаятельными без усилий - используйте это и наслаждайтесь приятным днем.

Девы

Ваши планы сегодня могут быть нарушены по странным причинам: кто-то проспал, опоздал, забыл. Постарайтесь не судить слишком строго ни себя, ни других.

Весы

Луна в дружественном для вас Водолее делает вас яркой фигурой. Хочется внимания? Выложите историю, которая наберет сотни реакций! Это ваш день!

Скорпионы

Домашние дела накапливаются как снежный ком. Пора делегировать их другим членам семьи и распределить обязанности более справедливо, не так ли?

Стрельцы

Вам сегодня легко дается общение, так что собеседования, публичные выступления пройдут на ура. Главное – не сказать что-нибудь явно лишнее!

Козероги

Тот самый день, когда рекомендуется купить что-то красивое без угрызений совести. Главное, чтобы покупка вас радовала, приносила и пользу, и удовольствие.

Водолеи

Веселая Луна в вашем знаке сегодня под покровительством щедрого Юпитера – планеты удачи. Вам может повезти, и вы не раз скажете: "Мелочь, а приятно!".

Рыбы

Сегодня лучше плыть по течению и не строить жестких планов. Слушайте себя: гениальная идея может прийти в момент, когда вы просто смотрите в окно.