Срок действия временного прекращения огня, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь Пасхи, истек с наступлением понедельника, 21 апреля.

Пасхальное перемирие объявляли на 30 часов, чтобы дать возможность православным на Украине отметить праздник Воскресения Христова. Российские военные еще в субботу прекратили нанесение любых ударов и совершение атак.

Однако киевский режим соблюдать перемирие не стал, продолжив попытки нанесения ударов. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя предложение Госдепартамента США пролонгировать режим прекращения огня после Пасхи, указала, что "использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин не давал команды армии России продолжить пасхальное перемирие. Еще до наступления ночи ВСУ, по подсчетам российского Министерства обороны, нарушили этот режим свыше 400 раз.

Не соблюдали украинские националисты и мораторий на удары по энергетическим объектам и инфраструктуре, хотя его предводитель Владимир Зеленский цинично хвастается успешным сохранением энергетической системы Украины, утверждая, что "было много угроз, отключений, утрат".