Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на неделе. Также американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, что в результате достижения договора Россия и Украина смогут вести дела с США и заработать на этом.

Ранее сообщалось, что Киеву предложили признать Крым российским и отказаться от вступления в НАТО. По некоторым данным, в настоящий момент Вашингтон ждет официального ответа Киева, который должен прозвучать в ходе переговоров в Лондоне.

Отметим, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое обсуждают аналитики, эксперты и журналисты по всему миру. Западные издания растерялись. Одни утверждают, что это - сигнал Трампу, другие говорят о провокации и тайных замыслах российского президента.

Меж тем США не рассматривают отправку новых пакетов военной помощи Киеву. Говорят, также нет никаких предпосылок того, что Вашингтон продолжит делиться с Украиной разведданными. Американские власти уже не скрывают свое раздражение затягиванием процесса мирного урегулирования со стороны киевского режима, а также поддерживающих его европейских стран.