Шеф Пентагона раскрыл план ударов по Йемену в чате с женой и братом

Министр обороны США Пит Хегсет отправлял планы ударов американской армии по Йемену в чат, в котором общался со своим братом, женой и личным адвокатом. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников The New York Times, Хегсет создал этот чат в Signal для общения с родней и юристом в январе — до того, как его официально назначили шефом Пентагона. При этом политик использовал свой личный гаджет, а не служебный мобильный телефон.

Подчеркивается, что никто из прочих участников чата не уполномочен получать соответствующие сведения. Супруга министра вообще не связана с Пентагоном. Брат политика Фил и его личный адвокат Тим Парлаторе хотя и работают в ведомстве, но отношения к военным операциям против хуситов не имеют.

Это произошло вскоре после того, как схожим образом проштрафился помощник президента США Майк Уолтц. По его вине могла произойти утечка секретных данных о политике американских властей в отношении йеменских хуситов, поскольку Уолтц по ошибке добавил случайного журналиста в чат, где обсуждалась указанная тема.

Источники предупреждали, что Уолтцу эта промашка может стоить работы. Однако его босс Дональд Трамп публично вступился за помощника, а в Белом доме заявили, что президент доверяет Уолтцу, несмотря на случившееся. Тем не менее, источники говорят, что в действительности эта ситуация привела американского лидера в настоящую ярость.