Под конец недели Москву накроют "заряды" мокрого снега

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что со вторника, 22 апреля, погода будет ухудшаться. Не исключены кратковременные дожди, возможна даже гроза. Однако совсем несладко станет москвичам в выходные.

"В субботу в тыл циклона северные ветры продолжат поставлять студеные массы воздуха, в течение суток температура не превысит +5–10 градусов, вечером похолодает до 0…+5. К аномальным ливневым дождям интенсивностью до 32 мм (86% от месячной нормы) к исходу суток могут примешиваться заряды мокрого снега", - сообщил Тишковец.

В воскресенье, 27 апреля, осадки ослабнут, но станет холодно - ночью температура опустится до 0, а в Подмосковье вообще вероятны заморозки, передает НТВ. "Погода оправит жителей Русской равнины из середины лета в конец марта. Май примет прохладную эстафету", - отметил синоптик.