Американские власти изучают возможность создания нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как рассказали собеседники The Wall Street Journal, в Вашингтоне считают необходимым "обозначить территорию вокруг ядерного реактора в Запорожье как нейтральную". В этом сценарии предусмотрена передача контроля над указанной территорией Соединенным Штатам.

Наряду с этим, пишет издание, обсуждается требование к киевскому режиму признать российский суверенитет над Крымом, а также отказаться от амбиций по вступлению в НАТО. Вместе с тем, по словам источников, план США не включает в себя "легализацию российского контроля" над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

В настоящее время безопасность на ЗАЭС и прилегающей территории обеспечивают российские бойцы. В этом сохраняется объективная необходимость, поскольку украинские националисты не оставляют попыток ударить по атомному объекты и вынашивают планы опасных провокаций.

Министерство иностранных дел России подчеркивало, что совместная эксплуатация ЗАЭС с каким-либо другим государством недопустима. Разведки стран НАТО обладают диверсионным потенциалом, что делает невозможным временный допуск представителей этих государств на станцию.