Российский суд наказал Google за разглашение данных погибших бойцов СВО

Таганский суд Москвы признал корпорацию Google виновной в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщает ТАСС, цитируя решение суда, в Роскомнадзор поступили решения об информации, раскрывающей потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в ходе СВО. Распространение этих сведений, как и персональных данных бойцов, запрещено в России.

Поскольку поставщиком услуг сервиса, обнародовавшего пресловутую информацию, является компания Google LLC, она и признана виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации).

В качестве наказания на Google наложен штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что любая информация о потерях в ходе специальной военной операции может предоставляться только Министерством обороны России. В Кремле напомнили, что это исключительная прерогатива российского оборонного ведомства.

Российские власти также комментировали утверждения из Вашингтона о потерях ВС России в ходе спецоперации, отмечая, что президент США Дональд Трамп заблуждается. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны.