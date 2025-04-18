Сделку США с Украиной по редкоземельным металлам назвали шантажом

Говорят, совсем скоро США и Украина заключат сделку по редкоземельным металлам. По некоторым данным, это произойдет уже 24 апреля. Однако бывший высокопоставленный член команды Госдепартамента по восстановлению Украины Тайсон Баркер высказывает большие сомнения относительно этого договора. Он даже не уверен, что на Украине имеются в достаточном количестве ресурсы, которые так интересны Америке.

Более того, ходят слухи, будто информация, на которой базируется президент США Дональд Трамп относительно редкоземельных металлов на территории Украины, вообще может не соответствовать действительности. Добавляет тревоги еще и то обстоятельство, что ни одна крупная компания так и не проявила никакого интереса к подобной инициативе из-за отсутствия даже минимальной коммерческой выгоды. Эта сделка больше похожа на шантаж со стороны США, утверждает испанская газета El Mundo.

Ранее США планировали убедить более 70 государств ограничить торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин. В частности, президент Дональд Трамп хочет, чтобы другие страны запретили китайским компаниями базироваться на их территориях и поставлять через них свои товары. Кроме того, Вашингтон настаивает, чтобы его торговые партнеры перестали "поглощать дешевые промышленные товары из Китая". За это США пообещают им снизить пошлины на импорт.