30 часов тишины в светлый день Пасхи. Приказ верховного главнокомандующего российская армия соблюдала неукоснительно. Но вооруженные силы Украины даже под давлением Запада прекращать обстрелы не стали. Уже через считанные часы после объявленного Россией перемирия националисты нанесли удары западным же вооружением по Донецку. Взрывы гремели в Калининском и Буденновском районах. После попадания снаряда загорелась автозаправочная станция. В Горловке, которую ВСУ обстреляли ракетами натовского калибра и кассетными боеприпасами, ранения получил мирный житель. Били и по Кременной. В Белогородской области украинский дрон ударил по селу Нечаевка, пострадали женщина и два ребенка. Также была зафиксирована попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы противника.

Во время перемирия украинские мониторинговые каналы все как один молчали. Тогда как российское Минобороны скрупулезно фиксировало все факты нарушений режима прекращения огня.

Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.

Наша армия часы перемирия использовала для разминирования освобожденных территорий. Надеялись, что работать будет безопаснее, если противник прекратит обстрелы и удары беспилотниками. Но обстановка, говорят саперы, оставалась как обычно боевой.

Инженерные подразделения Ивановского соединения ВДВ квартал за кварталом обследуют улицы Часова Яра. Счет неразорвавшихся боеприпасов и заложенных противником мин идет на тысячи. Многие - с крайне опасными ловушками. Саперы группировки "Восток" в населенном пункте Егоровка в ДНР уничтожили противотанковую мину ТМ-62. Извлечь и вывезти ее на полигон не представлялось возможным. А вот пять ТМ-62П с пластиковым корпусом получилось достать из водоема. Их обнаружили местные рыбаки после того, как спала вода.