Последствия обильных снегопадов ликвидируют в Сибири

Пасхальных снеговиков в эти выходные лепили жители Новосибирска. Весна преподнесла невиданный сюрприз. Городским службам пришлось экстренно возвращать в строй снегоуборочную технику: на улицах и во дворах - сугробы, на дорогах - гололедица и множество ДТП. Очередь из фур длиной почти 20 километров образовалась на одной из трасс.

Метели и сильный ветер. Деревья падали на проезжую часть, местами были оборваны провода. Один человек погиб. На улице Ипподромской обрушилась подпорная стенка - сейчас аварию ликвидируют дорожные службы. А где-то порывом сорвало обшивку с фасада дома.

Внезапно вернувшись, зима так же быстро отступила. К вечеру резко потеплело, и снег начал стремительно таять. Сугробы превратились в огромные лужи. Спасателям пришлось ликвидировать подтопления во дворах и откачивать воду из подвалов и с улиц.

Зима в апреле наступила и в Красноярском крае. В селе Верхнеусинском снег по колено. Трассы замело.

В конце этой недели снег снова может пойти и в Москве. Сейчас в столице настоящее лето, а температура превышает рекордные значения. Но уже к выходным похолодает. Синоптики предупреждают об аномальных ливнях и возможных заморозках. Тепла не стоит ждать и в начале мая.