В Санкт-Петербурге стартовал сезон фонтанов

Фонтан оживает и буквально в считанные минуты пространство вокруг него преображается. 12-метровая струя в центре и разнонаправленные водометы по периметру бассейна, создающие водные дуги, образуют символический венок славы. Это один из самых знаковых фонтанов Санкт-Петербурга. Он был сооружен в 1945 году - буквально через несколько месяцев после Великой Победы. Как символ торжества жизни над смертью.

Место было выбрано не случайно. В годы блокады на территории этого парка, его разбили уже после Победы, хоронили прах ленинградцев, кремированных в печах кирпичного завода, который работал неподалеку.

Утром 21 апреля в Петербурге включили 99 фонтанов. Все они заработали одновременно ровно в девять часов.

"Все фонтаны оборудованы автоматизированной системой управления, это разные контроллеры, датчики, все это настраивается на определенное время и запускается по таймеру", - объяснил Евгений Чистяков, заместитель начальника Управления городской водной инфраструктуры ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Перед открытием сезона специалисты целый месяц приводили в порядок фонтанное оборудование и бассейны. Насосные агрегаты и подводные светильники демонтируют после каждого сезона, для сохранности. Как только сходит последний снег, все это нужно установить на место.

Традиция украшать улицы водными сооружениями пошла со времен Петра Первого - он был большой любитель этого зрелища. Со дня основания города фонтаны являются неотъемлемой частью архитектуры Северной столицы. Визитная карточка в этом смысле, конечно же, грандиозный Петергоф - уникальный гидронапорный комплекс, работающий без единого насоса. Кстати, его знаменитые фонтаны тоже включили. Но официально торжества по этому случаю пройдут 26 апреля в день открытия парка.

Всю эту неделю полюбоваться фонтанами можно бесплатно.