Юрий Мирошниченко, сын одного из самых кровавых маньяков в истории Андрея Чикатило, пропал без вести в зоне специальной военной операции. Мужчина участвовал в боях на стороне украинских националистов.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Мирошниченко мог попасть под шквальный огонь в ночь, когда российская армия наносила удары по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Случилось это около трех месяцев назад, когда артиллерийское подразделение, в составе которого служил Чикатило-младший, дислоцировалось примерно в 20 километрах от Харькова. Оно и попало под обстрел ВС России. С тех пор Юрия не видели, а сейчас его включили в списки пропавших без вести.

Источники ранее рассказали, что Юрий Мирошниченко служит в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении с самого начала специальной военной операции. До того мужчина успел отсидеть в российской тюрьме за кражи и вымогательство, а потом перебрался на Украину, где участвовал в Майдане и называл себя патриотом Незалежной.

Сам Андрей Чикатило был казнен в 1994 году. В суде он признался в 55 жесточайших преступлениях, его жертвами стали девочки, мальчики, девушки. Операция по поимке маньяка "Лесополоса" стала самой масштабной и затратной в истории советских и российских правоохранительных органов.