МЧС усилит группировку спасателей для тушения пожаров в Забайкалье

Два дополнительных отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям России (МЧС) направлены в Забайкальский край для тушения природных пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в понедельник, 21 апреля.

МЧС уточняет в своем Telegram-канале, что руководитель министерства Александр Куренков на вертолете облетел наиболее пострадавшие районы Забайкальского края. Особое внимание он обратил на Тунгокоченский район, где тушат 21 лесной пожар на общей площади порядка 113 тысяч гектаров.

По поручению Куренкова для усиления группировки в Забайкалье уже к концу дня прибудет аэромобильная группировка Амурского спасательного центра из Хабаровска в составе 50 человек и 7 единиц техники.

Также министр провел рабочее совещание по оперативной лесопожарной обстановке на территории Забайкалья. Глава региона Александр Осипов рассказал о положении дел. Всего на территории края действует 50 лесных пожаров на площади около 168 тысяч гектаров. Уже удалось локализовать четыре очага, ликвидировано 15 пожаров.

Осипов, которого цитирует Министерство природы Забайкалья в своем Telegram-канале, подчеркнул, что за последние 25 дней было несколько подходов огня к населенным пунктам. Однако "совместными объединенными силами, включая МЧС, лесопожарные формирования края, дополнительные силы, которые направила федерация, мы эти населенные пункты защищали и отстояли".

14 апреля в ходе видеоконференции президент России Владимир Путин подчеркивал, что лесной комплекс представляет особое значение для нашей страны. Леса необходимо беречь, в том числе от огня. Российский лидер отметил, что сил и средств для этого достаточно, главное — их вовремя их применять.