ФСБ задержала жителя Крыма за работу на СБУ

Задержан житель Крыма, который по заданию СБУ собирал данные о российских военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

На допросе мужчина признался, что выполнял задания своего куратора даже во время прогулок с женой. Задержанный ездил к военным аэродромам и сообщал о передвижениях российской техники.

Мужчина также сообщил, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник.

Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Подозреваемому грозит до восьми лет колонии.