Магнитные бури накроют Землю на несколько дней

С 21 апреля Землю накроет серия магнитных бурь. Это связано с крупной корональной дырой на Солнце, которая производит быстрый солнечный ветер, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии (ИКИ и ИСЗФ РАН). Однако пик геомагнитных возмущений придется в ночь с 21 на 22 апреля. Бури ожидаются от слабых до средних.

Не исключено, что метеозависимые люди могут чувствовать себя неважно вплоть до 24 апреля.

Отметим, что магнитные бури, связанные с различными явлениями на Солнце, могут вызывать перебои со связью и энергоснабжением, помехи в работе навигационных систем, сбои в работе точных электронных приборов, ухудшение здоровья у метеозависимых людей. Также сильные магнитные бури способствуют появлению северного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.