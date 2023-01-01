Минобороны России: ВСУ почти 5 тысяч раз нарушили пасхальное перемирие

Украинские военные, несмотря на объявление Пасхального перемирия, продолжали наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, все группировки российских войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим прекращения огня с 18.00 мск 19 апреля по 00.00 мск 21 апреля. При этом ВСУ допустили 4900 нарушений режима перемирия, хотя в целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была существенно снижена.

В частности, ВСУ предприняли шесть попыток атак в ДНР и в Курской области — все они успешно отражены российскими бойцами. Также неприятель применил 90 беспилотников, в том числе восемь — вне зоны СВО, но российские силы противовоздушной обороны их сбили.

Кроме того, украинскими националистами было совершено 1404 обстрела из артиллерийских орудий, РСЗО и минометов, а также нанесено 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск.

По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей осуществлено 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотников.

Министерство обороны России подчеркивает, что действие пасхального перемирия завершено — Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции.

Напомним, российские власти не впервые устанавливают перемирие, исходя их гуманитарных соображений и уважения к чувствам православных верующих на Украине. В 2023 году, с полудня 6 января до конца 7 января, ВС России прекратили огонь в рамках рождественского перемирия. Однако ВСУ в этот период продолжили интенсивные обстрелы населенных пунктов. Минобороны России подчеркивало, что это говорит "о варварской сущности" нынешних украинских властей.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что нам нужно не перемирие, а мир и гарантии безопасности для наших граждан. Россия продолжит специальную военную операцию до полного достижения ее целей и реализации задач, хотя Москва сохраняет открытость к дипломатическим инициативам по урегулированию конфликта на Украине.