Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания объединяют военные ресурсы из-за стремления противостоять России, которая якобы им угрожает. Как заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг изданию The Wall Street Journal, такая сплоченность североевропейских стран стран возникла впервые со времен Средневековья.

"Скандинавские страны впервые со времен Кальмарской унии в 1400-х годах проводят единую политику безопасности. Они осознали важность углубления своего военного сотрудничества", - заявил Столтенберг, который в настоящее время занимает пост министра финансов Норвегии.

Кстати, Россия внимательно следит за военной деятельностью Швеции в рамках Североатлантического альянса. При этом российский МИД подчеркивал, что планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью — стараниями Стокгольма и Брюсселя некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации.