Пентагон решил свалить вину за утечку данных на обиженных сотрудников

Ни в одном из чатов в мессенджере Signal не было секретной информации, касающейся планов американских военных в отношении йеменских хуситов. Такое заявление распространило в понедельник, 21 апреля, Министерство обороны США.

Спикер американского военного ведомства Шон Парнелл прокомментировал сообщения СМИ о том, что шеф Пентагона Пит Хегсет допустил утечку таких данных.

По утверждению Парнелла, "что правда — так это то, что офис министра обороны продолжает укрепляться и становиться более эффективным в выполнении программы президента Дональда Трампа" (цитата по РИА Новости).

Также чиновник обвинил в случившемся бывших сотрудников Пентагона, которые якобы обиделись на руководство за свое увольнение и решили поквитаться распространением инсинуаций про Хегсета.

На этом фоне бывший пресс-секретарь Пентагона Джон Уллиот допустил, что "тотальный хаос" в ведомстве из-за утечек секретных данных и массовых увольнений приведет к отставке Пита Хегсета. Как отметил Уиллиот в статье для Politico, у президента США Дональда Трампа богатый опыт привлечения к ответственности своих высших должностных лиц — "учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет надолго задержится на своем посту".

Ранее американские средства массовой информации написали, что шеф Пентагона Пит Хегсет обсуждал планы ударов по Йемену в чате, где состоят его жена, брат и личный адвокат. Никто их них не имеет официального отношения к этой сфере политики Вашингтона.